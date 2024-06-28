В частности против общего мнения лидеров ЕС был Марк Рютте и Олаф Шольц.

Лидеры Европейского Союза раскритиковали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который станет следующим генеральным секретарем НАТО. Это произошло во время саммита из-за его оппозиции к совместному финансированию оборонных проектов ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Reuters.

На саммите Европейского Союза в Брюсселе вопросы обороны были главными, на нем также присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что лидеры обсудили предложения по совместному финансированию оборонных проектов в рамках блока, однако они столкнулись с оппозицией со стороны Рютте и канцлера Германии Олафа Шольца.

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"Все, почти все, громко напомнили Марку Рютте, что он вскоре займет должность генерального секретаря НАТО, и что он должен делать все, чтобы убедиться, что Европа не экономит деньги и ресурсы (на обороне). Он сильная личность, опытный политик, но я видел, как он покраснел после того, как ему сказали: "Подожди, друг, ты должен мобилизовать всех, чтобы тратить больше, а не меньше средств на оборону", - подчеркнул Дональд Туск в комментарии журналистам.

После саммита Рютте заявил представителям СМИ, что дискуссии о финансировании обороны были "жесткими".

"Очевидно, что некоторые страны возражали против этой идеи, которая официально не обсуждалась, но очень активно обсуждалась, об использовании еврооблигаций для оборонных расходов. Немцы, мы, я был очень против, но мы пришли к общим выводам", - подчеркнул политик.

В Reuters напомнили, что Нидерланды давно выступают за финансовую дисциплину в блоке из 27 стран и против выпуска совместных долговых обязательств. В свою очередь Шольц после саммита заявил, что ЕС не должен участвовать в финансировании закупок вооружений или национальных оборонных бюджетов, а должен сосредоточиться на содействии лучшей координации оборонной промышленности.

В то же время Туск отметил, что был "очень разъярен" аргументами, которые он услышал против совместного финансирования оборонных проектов.

"В этом году Польша тратит на оборону около 4% валового внутреннего продукта (ВВП), что является самым высоким показателем в НАТО. В среду Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы блока с Россией и Беларусью, чтобы защитить ЕС от военных угроз и других вредных действий со стороны Москвы", - напомнили в издании.

Назначение Марка Рютте на должность генсека НАТО - последние новости

Как писал УНИАН, 26 июня послы НАТО избрали Марка Рютте следующим главой Альянса. Он начнет исполнять свои обязанности генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое назначение. Он отметил, что Украина рассчитывает на продолжение совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем евроатлантическом сообществе.

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