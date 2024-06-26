Послы НАТО утвердили кандидатуру премьер-министра Нидерландов на должность руководителя альянса.

В среду, 26 июня, послы НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим главой Альянса, пишет Reuters.

"Североатлантический совет решил назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генеральным секретарем НАТО, который сменит Йенса Столтенберга", – говорится в заявлении НАТО.

Рютте начнет выполнять свои функции генерального секретаря с 1 октября 2024 года, когда истечет срок полномочий Йенса Столтенберга после десяти лет пребывания во главе альянса.

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Столтенберг сказал, что он тепло приветствует избрание Рютте своим преемником: "Марк является настоящим трансатлантиком, сильным лидером и построителем консенсуса. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", - сказал он.

Отмечается, что назначение Рютте стало формальностью после того, как его единственный соперник на этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил, что он вышел из гонки, не сумев набрать достаточное количество голосов.

Стоит отметить, что после заявления о своей заинтересованности в этой должности в прошлом году Рютте заручился поддержкой ключевых членов альянса, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Другие были более сдержанными, особенно страны Восточной Европы, которые утверждали, что впервые эту должность должен получить кто-то из их региона.

Новое руководство НАТО

Йенс Столтенберг называл премьера Нидерландов сильным кандидатом на должность генсека НАТО, но подчеркнул, что обычно воздерживается от комментариев относительно своего преемника, потому что его выбирает не он.

Ранее УНИАН писал, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте разговаривал со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в кулуарах ужина ЕС и пообещал тому позволить Венгрии не участвовать в деятельности НАТО по поддержке Киева в обмен на снятие вето с его кандидатуры на должность генсека Альянса.

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