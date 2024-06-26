Рютте возглавил альняс, когда он сталкивается с растущей напряженностью в отношениях с Россией, отмечает издание.

Послы НАТО 26 июня утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте новым генсеком альянса, после того, как 30 сентября закончится срок полномочий Йенса Столтенберга. Это решение принято на несколько месяцев позже, чем планировалось, и вызвало внутренний конфликт между странами-членами, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что некоторые чиновники НАТО обеспокоены тем, что длительная борьба за лидерство может подорвать сплоченность и затмить другую работу, особенно в ответ на действия России. Рютте возглавит альянс, который расширился благодаря присоединению Швейцарии и Финляндии, и трансформировался из-за войны в Украине.

"После начала боевых действий в Украине 2014 года, а затем и после полномасштабной войны, НАТО полностью переделал свою организационную структуру. Сейчас перед альянсом стоит задача укрепления и борьбы с масштабной, смертоносной войной на своей восточной границе - и при условии продолжения поддержки со стороны США, если Трамп выиграет президентскую гонку в ноябре", - говорится в материале. Видео дня

WSJ добавило, что Трамп неоднократно критиковал НАТО и обвинял европейских членов альянса в том, что они тратят недостаточно средств на оборону и собственную безопасность, а Рютте неоднократно поддерживал его заявления. Однако в 2018 году он резко возразил тогдашнему президенту США по вопросам трансатлантической торговли. Это произошло во время публичного выступления на телекамеру, на что мало кто из политиков решался. Кроме того, известно, что за время президентства Трампа, новый генсек НАТО неоднократно с ним встречался, а это свидетельствует, что он неплохо знает потенциального лидера крупнейшего и самого влиятельного члена альянса, отметили в материале.

Также издание отмечает, что Рютте является одним из лидеров Европы, который дольше всех находится на руководящей должности, занимая ее с 2010 года. В то же время он сыграл центральную роль в прошлогоднем решении правительства Нидерландов заблокировать экспорт в Китай некоторых систем литографии, необходимых для производства современных микропроцессоров, для производителя чипового оборудования ASML. Сейчас он умелый европейский политик, достигший большого успеха.

Комментируя назначение Рютте, действующий генсек НАТО подчеркнул, что "оставляет альянс в надежных руках", а премьер Нидерландов добавил, что это назначение - большая честь для него и НАТО "останется краеугольным камнем коллективной безопасности стран-членов".

Новое руководство НАТО - последние новости

Как писал УНИАН, украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал назначение Рютте на должность генсека НАТО. Он заявил, что Украина рассчитывает от него на продолжение совместной работы.

"Когда в октябре господин Рютте переберет эту должность от Йенса Столтенберга, мы рассчитываем на продолжение нашей совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе", - отметил Зеленский.

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