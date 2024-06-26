Зеленский прокомментировал назначение Рютте на должность генсека НАТО

Он также поблагодарил Столтенберга за непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что когда в октябре Марк Рютте переберет должность Генерального секретаря НАТО, то Украина рассчитывает на продолжение совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем евроатлантическом сообществе.

Об этом он написал на своей странице в X, отметив, что приветствует Рютте с решением союзников назначить его следующим Генеральным секретарем НАТО.

"Когда в октябре господин Рютте переберет эту должность от Йенса Столтенберга, мы рассчитываем на продолжение нашей совместной работы по обеспечению защиты людей и свободы во всем нашем евроатлантическом сообществе", - отметил Зеленский. Видео дня

Президент добавил, что знает Рютте как принципиального и сильного лидера, который в последние годы неоднократно демонстрировал свою решительность и дальновидность.

"Пользуясь случаем, я также хочу поблагодарить господина Столтенберга за значительный вклад в укрепление НАТО в течение предыдущих десяти лет его пребывания в должности, а также за непоколебимую поддержку борьбы Украины за свободу", - отметил глава государства.

Назначение Рютте

Как сообщалось, сегодня, 26 июня, послы НАТО избрали премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим главой Альянса.

Рютте начнет выполнять свои функции генерального секретаря НАТО с 1 октября, когда истечет срок полномочий Столтенберга после 10 лет пребывания во главе альянса.

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