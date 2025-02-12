В частности, мир должен быть долговременным и нельзя допустить повторения Минских договоренностей.

Долговременный мир в Украине станет возможен, если к мирным переговорам Киев подойдет в сильной позиции. Запад должен в этом помочь, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции, посвященной завтрашнему заседанию министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Мы интенсивно координируемся с командой президента Трампа на всех уровнях, и это были очень хорошие разговоры", - сказал Рютте.

Он напомнил, что на этой неделе много американских чиновников посещают Европу, и будут присутствовать на встречах в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, но также на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Как утверждает Рютте, в разговорах с представителями Трампа наблюдается сближение взглядов относительно того, что надо делать для Украины. В частности, во-первых, чтобы Украина занимала наилучшую возможную позицию для начала переговоров. Во-вторых, когда состоятся переговоры о завершении войны, коллективно надо сделать так, чтобы мир был долговременным.

"Чтобы не было повторения того, что мы имели с Минским соглашением в 2014 году", - сказал Рютте.

Ожидания от переговоров с РФ

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский публично подтвердил, что Украина намерена обменять территорию Курской области на оккупированные россиянами украинские территории. Однако что именно Киев надеется получить по этому обмену, Зеленский еще сам не знает.

Зато министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО, говорит глава Пентагона.

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