Депутат отмечает, что Трамп хочет остановить российскую агрессию против Украины путем переговоров, но до сих пор не знает как.

Украина всегда готова к переговорам, а Россия - абсолютно нет, в то же время ее президент Владимир Путин продолжает выдвигать неприемлемые ультиматумы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

"Украина всегда готова к переговорам, к переговорам. Но вопрос в том, на каких условиях и в каком формате. То есть мы настроены действительно на добросовестные переговоры и в рамках международного права. А вопрос в том, что Путин, Россия - они абсолютно не готовы к переговорам. Путин продолжает выдвигать ультиматумы, что является абсолютно неприемлемым", - сказал Мережко.

Он добавил, что учитывая тот опыт ведения переговоров, который был раньше, в частности так называемый Минский процесс, "мы очень четко видим, что Путин вообще не настроен на то, чтобы добросовестно вести любые переговоры".

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"То есть вопрос не в Украине. Украина настроена на достижение справедливого мира. В том числе, дипломатическим путем. Но вопрос в том, что Путин, Россия - они этого не хотят и они абсолютно не готовы", - отметил депутат.

На уточнение, можно ли это считать определенным месседжем относительно того, как будет продолжаться история с переговорами и прекращением войны, Мережко высказал мнение, что, "возможно, речь идет о таком месседже".

"Потому что мы видим, что президент Трамп хочет решить вопрос, остановить, по сути, российскую агрессию против Украины путем переговоров. Насколько это ему удастся, я не знаю. Мы видим, что его позиция меняется, она становится более реалистичной. Он понял, что решить этот вопрос невозможно в течение суток. Невозможно в течение и нескольких недель", - сказал председатель Комитета.

Он подчеркнул, что очень многое зависит от встречи специального представителя Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлогга с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой.

"Только тогда можно будет говорить что-то конкретное. А на сегодня такой информации нет. Я не вижу, чтобы у президента Трампа был какой-то конкретный план. То есть есть желание, а каких-то механизмов на сегодня я не вижу. Возможно, это появится позже", - сказал Мережко.

Перспектива мирных переговоров

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что если Трамп сможет посадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Москве прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.

В то же время Зеленский отметил, что пока не знает, какую часть оккупированных Россией территорий Украина попросит взамен.

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