Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (формат "Рамштайн") заявил новый министр обороны США Пит Хегсет, которого цитирует Bloomberg.
По его словам, США привержены идее суверенности Украины, но ее членство в НАТО не является реалистичным.
"Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и повлечет больше страданий", - сказал он.
Также Хегсет считает нереальным возвращение Украины к "границам 2014 года", то есть до российского вторжения в Крым и на Донбасс.
Говоря о гарантиях безопасности для Киева, глава Пентагона исключил возможность отправки войск США в Украину и подчеркнул, что это Европе нужно "выйти на арену" и взять на себя ответственность за безопасность континента.
Перспективы окончания войны в Украине
Как писал УНИАН, по мнению Владимира Зеленского, Дональд Трамп до сих пор не имеет конкретного плана окончания войны в Украине, несмотря на его предвыборные обещания положить конец войне через 24 часа после своего избрания президентом.
В американской администрации говорят, что на этой неделе спецпредставитель презилента США Кит Келлогг проведет ряд встреч в Европе, чтобы собрать мнения относительно окончания войны в Украине. После этого он предложит Дональду Трампу возможные варианты мирного плана.