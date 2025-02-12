США не планируют отправлять свои войска на защиту Украины, а вот Европе пора взять на себя ответственность за собственную безопасность, заявил представитель команды Трампа.

Украина не должна надеяться, что по итогам мирных переговоров она сможет вернуть "границы 2014 года". Также не стоит рассчитывать на членство в НАТО. Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе (формат "Рамштайн") заявил новый министр обороны США Пит Хегсет, которого цитирует Bloomberg.

По его словам, США привержены идее суверенности Украины, но ее членство в НАТО не является реалистичным.

"Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и повлечет больше страданий", - сказал он.

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Также Хегсет считает нереальным возвращение Украины к "границам 2014 года", то есть до российского вторжения в Крым и на Донбасс.

Говоря о гарантиях безопасности для Киева, глава Пентагона исключил возможность отправки войск США в Украину и подчеркнул, что это Европе нужно "выйти на арену" и взять на себя ответственность за безопасность континента.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, по мнению Владимира Зеленского, Дональд Трамп до сих пор не имеет конкретного плана окончания войны в Украине, несмотря на его предвыборные обещания положить конец войне через 24 часа после своего избрания президентом.

В американской администрации говорят, что на этой неделе спецпредставитель презилента США Кит Келлогг проведет ряд встреч в Европе, чтобы собрать мнения относительно окончания войны в Украине. После этого он предложит Дональду Трампу возможные варианты мирного плана.

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