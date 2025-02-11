Президент отметил, что пока не знает, какие оккупированные территории Украина попросит у РФ взамен.

Если президент США Дональд Трамп сможет усадить Украину и Россию за стол переговоров, то Киев может предложить Москве прямой обмен территориями, отдав захваченные земли в Курской области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

"Мы можем обменять одну территорию на другую", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что пока не знает, какую часть оккупированной Россией территорий Украина попросит взамен.

"Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, нет никакого приоритета", - добавил президент.

Переговоры о завершении войны в Украине - важные новости

Ранее бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам Европы и политики НАТО, эксперт по внешней политике и военным вопросам, Ян Бжезинский заявил, что Запад способен сокрушить российскую военную машину и заставить главу РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, для этого необходимо воспользоваться стратегией в духе Холодной войны.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Украины рассказали, когда будет известно место проведения переговоров об окончании войны. Отмечается, что больше ясности по этому вопросу будет после украинско-американских переговоров.

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