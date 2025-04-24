Он осудил российские обстрелы Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал кремлевского правителя Путина прекратить врать, что он хочет мира, продолжая бомбить Украину.

Как передает Le Monde, во время визита на Мадагаскар политик заявил, что позиция Парижа неизменна и не изменится в будущем: Франция выступает за суверенитет народов и территориальную целостность. По его словам, нельзя ожидать, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на прекращение огня, пока россияне обстреливают Киев:

"По Украине мы ждем только одного ответа: согласен ли президент Путин на безусловное прекращение огня. Учитывая трудности прекращения боевых действий, гнев американцев должен быть сосредоточен только на одном лице - на президенте Путине".

Также Макрон сказал, что вопрос оккупированного Российской Федерацией Крыма "сейчас не является проблемой" и заявления Трампа о том, что Киев потерял полуостров, просто описывают ситуацию де-факто. "Значит ли это, что мы должны дать [России] свободу действий? Нет", - отметил он.

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Мирные переговоры

Напомним, американский лидер Дональд Трамп публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в срыве мирных переговоров с Россией.

По его словам, Россия якобы готова заключить соглашение о прекращении войны, а договориться с Зеленским "оказалось сложнее, чем он ожидал".

Тем временем Москва отказывается от введения полного прекращения огня, а также продолжает жестоко обстреливать Украину, убивая людей.

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