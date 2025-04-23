Территориальная целостность Украины является условием любого мирного соглашения, отметили в канцелярии президента Франции.

Европа поддержит мир только при условии территориальной целостности Украины. Соответствующее заявление канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона опубликовало AFP.

В нем говорится, что "территориальная целостность Украины и ее европейские стремления являются очень важными требованиями для европейцев".

"Любое мирное соглашение о прекращении развязанной Россией войны должно включать уважение к территориальной целостности Украины", - добавили у Макрона.

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Это заявление стало реакцией ведомства на предложение вице-президента США Джей Ди Венса Украине и России "отказаться от части территорий, которыми сейчас владеют".

Мирное соглашение США по Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, США подготовили план завершения войны в Украине, который должны были представить на переговорах в Лондоне 23 апреля. Он предусматривал признание Соединенными Штатами Крыма российским, а также неофициальное признание российского контроля над украинскими территориями, оккупированными во время полномасштабной войны.

Однако переговоры сорвались. Как узнало агенство Reuters, это произошло после того, как стало известно, что Украина подготовила для партнеров документ, в котором говорилось, что не будет никаких обсуждений территориальных вопросов до "полного и безусловного прекращения огня".

После отказа госсекретаря США Марко Рубио лететь на переговоры в Лондон аналогичные решения приняли министры иностранных дел Франции и Германии. Зато заявили о запланированных двусторонних переговорах между главными дипломатами Украины и Великобритании.

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