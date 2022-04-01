Французский министр заявил, что главная цель - ни в чем не уступать России.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время визита в Таллинн призвал усилить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Об этом сообщает пишет CNN.

"Россия не должна надеяться на победу. Ставки для нас стратегические", – сказал Ле Дриан.

"У нас очень четкая цель – ни в чем не уступать и активизировать наши усилия до полного прекращения огня на всей территории Украины и реальных переговоров", – добавил он.

Министр также сказал, что Франция хочет показать партнерам на всех континентах, что "поскольку российская война в Украине является отрицанием принципов и обязательств, защищающих нас всех, это дело каждого".

Ле Дриан также предостерег от доверия к обещаниям о сокращении боевых действий. "Мы можем только судить о поступках, и на данный момент нас там нет", - отметил французский министр.

Глава французского МИДа снова призвал Европу отказаться от российских углеводородов. "Хотя мы не все имеем одинаковую зависимость от российских углеводородов, у нас будет одинаковый интерес в выходе из них (в Европе)", – отметил министр.

Напомним, два дня назад Ле Дриан прокомментировал российско-украинские переговоры, отметив, что в них не наблюдается большого прогресса. Он сказал, что в том, что обсуждалось в Стамбуле, нет "ничего нового" и "нет прорыва".

Он добавил, что "вопросы все те же" и что президент России Путин "по-прежнему хочет навязать Украине свой диктат".

Вас также могут заинтересовать новости: