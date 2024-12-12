Трамп на встрече повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря в Париже провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой лидер Украины пытался наладить контакт с Трампом и объяснить необходимость гарантий безопасности при любом завершении войны с Россией путем переговоров

"Три лидера беседовали в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретных деталей заключения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну", - пишет Reuters, ссылаясь на чиновников, осведомленных о ходе встречи.

Как отметил один из источников, Трамп вел себя "дружелюбно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать".

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Кроме того, как сообщил источник в ОП, Зеленский на встрече отметил, что миру нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно - Путин может снова нарушить его, как он уже делал раньше.

Отвечая на вопрос, как это было воспринято, источник сказал, что "Трамп обдумывает все детали".

Как отмечает Reuters, несколько чиновников, близких к Трампу, заявили, что он нацелил свои встречи на установление личного взаимопонимания, что является ключевым моментом в его дипломатии, и что в конечном итоге он будет принимать решение о том, как действовать дальше.

Как отметил один из чиновников, Макрон и Зеленский "были на одной волне на встрече в Париже, но старались не выглядеть так, будто они загоняют Трампа в угол". Они излагали свое видение ситуации, подчеркивая при этом, что без поддержки США Киеву будет очень трудно.

Макрон также использовал встречу, чтобы доказать, что европейцы уже многое сделали для поддержки Украины и что они также готовы более равномерно разделить бремя безопасности с Соединенными Штатами.

Макрон и Зеленский также объяснили Трампу, что Путин в 2024 году уже не тот, что был в 2017 году, во время его прошлого президентского срока.

Кроме того, падение режима Башара Асада в Сирии и неудача, которую это нанесло России, также использовались в качестве аргумента в пользу более жесткой позиции по отношению к Москве в будущих мирных переговорах.