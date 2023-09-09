Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины, подчеркнул посол.

Директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, который вместе с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком возглавляет Международную рабочую группу по санкциям против России, отмечает, что заблокированные разными странами мира активы России ни в коем случае не могут быть возвращены государству-агрессору.

Как сообщил Офис главы государства, об этом Макфол сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, на которой обсуждалась деятельность санкционной международной рабочей группы.

К встрече в режиме видеоконференции присоединились эксперты Международной рабочей группы.

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Макфол отметил важность лишения российского режима средств, которые тратятся на ведение агрессивной войны против Украины. В частности, он акцентировал на том, что заблокированные активы России ни в коем случае не могут быть возвращены государству-агрессору, а должны быть направлены на восстановление Украины. Посол подчеркнул, что каждая российская компания и физическое лицо, работающее в стране-агрессоре, должны почувствовать на себе последствия введенных санкций.

"У нас есть определенные результаты, которых нам удалось достичь. Но мы должны продолжать свою работу", – подчеркнул Макфол.

Глава государства поблагодарил Макфола и всю команду рабочей группы, которая демонстрирует реальные наработки в сфере санкционной политики в отношении страны-агрессора, и призвал продолжать свою деятельность, чтобы совместно с иностранными партнерами усиливать санкционное давление на Россию в различных сферах.

Глава государства отметил необходимость усиления санкций в отношении энергетического сектора России, а также недопустимости поставки в страну-агрессор компонентов и запчастей, используемых для производства ракет и дронов. Кроме того, важно ужесточать санкции в отношении финансового и банковского секторов России.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак напомнил, что благодаря наработкам группы введено эмбарго на сырую нефть и нефтепродукты, механизм price cap на нефть, иммобилизовано более 300 млрд долл. активов Центробанка России, а также введены санкции против российских пропагандистов и запрещена деятельность русскоязычных СМИ в ряде стран ЕС.

По словам Ермака, в настоящее время международная рабочая группа работает над санкциями против "Росатома", ограничениями в сфере программного обеспечения, введением дальнейших энергетических санкций, а также действенными ограничениями для остановки поступления в Россию микроэлектроники.

"Таким образом, мы очень быстро реагируем на призывы наших военных по противодействию наращиванию российским ВПК выпуска дронов и ракет. В целом этот комплекс мер направлен на дальнейшее ограничение стране-агрессору доступа к технологиям", – сказал Ермак.

Как сообщается, на встрече глава государства вручил Макфолу орден "За заслуги" III степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире.

Международная рабочая группа Ермака-Макфола и заблокированные активы России

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и экс-посол США в России Майкл Макфол, была создана по инициативе президента Владимира Зеленского после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В ее состав вошли как украинские, так и международные эксперты. Они нарабатывают документы, которые содержат рекомендации по внедрению санкций против РФ.

В конце 2022 года в США приняли изменения в законодательство, которые позволяют передать Украине конфискованные российские активы. 4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украинского государства.

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