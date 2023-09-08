В частности, в вопросе конфискации российских активов прежде всего надо сосредоточить усилия на резервах российского Центрального банка.

С целью уменьшения российских доходов необходимо ограничить использование Россией теневого флота и усилить контроль за соблюдением цен на нефтяные грузы из РФ.

К такому выводу пришла Vеждународная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак совместно с директором Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), послом Майклом Макфолом. Как сообщил руководитель ОП в Telegram, санкционная группа Макфола-Ермака подготовила два новых документа: об усилении энергетических санкций и о важности конфискации российских государственных активов.

В частности, в новом аналитическом документе группа предоставляет подробные предложения по совершенствованию и усилению санкционного давления на энергетику страны-агрессора.

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По убеждению Ермака, улучшение соблюдения введенных санкций и принятие новых предложений группы позволит дополнительно уменьшить российские доходы от энергоносителей минимум вдвое.

"По нашим оценкам, в настоящее время санкции уменьшают доходы РФ примерно на 5-7 миллиардов долларов в месяц. Резкое падение рубля подтверждает наличие проблем в экономике. Но этого совершенно недостаточно. Только совершенствование механизмов реализации имеющихся санкций может дополнительно уменьшить доходы РФ от нефти и газа еще на 2-4 миллиарда долларов в месяц", – подчеркнул Ермак.

В этой связи предлагается усилить соблюдение ограничения цен на нефть, в частности, чтобы подтверждение цен на российские нефтяные грузы могли выдавать только трейдерам из "белого списка".

Также предложено ограничить использование Россией ее теневого флота. "Для этого стоит требовать от всех танкеров, которые проходят транзитом через экологически чувствительные европейские территориальные воды, подтверждения, что они имеют надлежащее страхование от разлива нефти", – добавил Ермак.

Кроме того, группа Макфола-Ермака считает, что резервы Центрального банка РФ должны быть первой и наиболее приемлемой мишенью для конфискации.

"Они высоколиквидные, являются бесспорной собственностью РФ, чье правительство отдало приказ о вторжении в Украину. Следовательно, российское правительство должно платить за восстановление Украины средствами Центрального банка", – пояснил Ермак.

"Украина предложила партнерам концепцию специального международного компенсационного механизма. Он будет предусматривать создание и функционирование международного реестра убытков, международной комиссии, которая будет рассматривать заявления и присуждать суммы компенсаций, и компенсационного фонда, из которого будут осуществляться выплаты. Этот механизм предложен на базе резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года", – добавил он.

Энергетические санкции против России

В декабре 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, которую экспортирует Россия. Тогда был предложен лимит в размере 60 долларов за баррель. Цены на российскую нефть ограничили и члены "Большой семерки".

При этом в июле 2023 года стало очевидно, что санкции не работают. Российская нефть превысила ценовой лимит в 60 долларов, установленный странами "Большой семерки", и ее стоимость составила более 64 долларов за баррель. Вследствие этого Россия получила рекордную за 8 месяцев прибыль от экспорта нефти – 15,3 млрд долларов.

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