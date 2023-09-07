Песков утверждает, что передача активов Украине, на территории которой РФ ведет войну "противоречит всему, что можно представить с точки зрения права".

Правительство России "крайне негативно" отнеслось к заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США передадут Украине деньги российских олигархов.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив при этом, что это неизменно "приведет к судебным разбирательствам", которые по его словам "уже ведутся", сообщает "Коммерсант".

"Это так или иначе приведет к судебным разбирательствам. Ни один случай незаконного удержания не оставят без внимания. Каждый случай, конечно, персонален, и надо разбираться в деталях. Но это станет последствием достаточно серьезных разбирательств. Просто так это оставлено не будет. Вы знаете, что в некоторых случаях судебные разбирательства уже ведутся. Некоторые наши предприниматели достигли успеха в разных странах",- сказал Песков.

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При этом Песков утверждает, что передача активов Украине, на территории которой Россия ведет полномасштабную захватническую войну "противоречит всему вообще, что можно представить с точки зрения права".

Передача российских активов Украине

В конце 2022 года в США приняли изменения в законодательство, которые позволяют передать Украине конфискованные российские активы.

4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

7 сентября 2023 года стало известно о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил о том, что впервые с начала войны США передадут Украине деньги российских олигархов. Речь идет о 5,4 млн долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

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