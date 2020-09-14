Лукашенко и Путин подтвердили приверженность прежним договоренностям, включая взаимодействие в оборонной сфере.

В Сочи завершились переговоры президентов РФ и Республики Беларусь Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как сообщает БЕЛТА, встреча продолжалась более 4 часов.

«Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, ситуацию в регионе, совместное реагирование на возникающие вызовы», - говорится в сообщении.

В своих заявлениях в начале переговоров лидеры стран подтвердили стратегический союзнический характер отношений Беларуси и России, нацеленность на активизацию торгово-экономического сотрудничества, приверженность прежним договоренностям, включая взаимодействие в оборонной сфере. Речь также шла о поствыборной ситуации в Беларуси и обстановке на этом фоне как внутри страны, так и за ее пределами.

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Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "сам на сам". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

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Автор: Юлия Янкевич