"Операция была без единого выстрела", - отметил самопровозглашенный президент Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл детали "спецоперации", которую КГБ, якобы, провел на территории Украины.

Узурпатор уверяет, что сотрудники комитета государственной безопасности Беларуси провели в Украине операцию по освобождению нескольких десятков беларусских граждан.

"Явно не по собственной воле оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний худших людей в Украине. Когда началась "спецоперация" РФ, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи", - сказал Лукашенко.

"Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем даже острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить эту операцию и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела. По моему мнению, в Украине так и никто не разобрался, как это произошло", - добавил диктатор во время награждения сотрудников КГБ.

Напомним, что в апреле Лукашенко во время заседания совета нацбезопасности рассказал байку о какой-то "невидимой операции" по освобождению белорусов из украинского плена. Нардеп от СН Федор Вениславский говорит, что "спецоперация, о которой никто не знает наверняка, была проведена в голове Лукашенко".

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