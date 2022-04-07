Самопровозглашенный лидер РБ также рассказал о вымышленном арестованном имуществе.

Самопровозглашенный руководитель Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что в Украине якобы арестовали имущество РБ, а с ним — около сотни белорусов. По словам диктатора, для их освобождения была проведена "специальная операция" — естественно, вымышленная.

Соответствующее заявление узурпатор сделал во время заседания Совета нацбезопасности Беларуси.

"Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать там наших людей, прежде всего водителей автомобилей, которые на то время попали туда", — сказал Лукашенко, имея ввиду Украину.

Далее диктатор заявил, что украинцы якобы арестовали полторы тысячи вагонов и до сотни транспортных средств, которыми владели белорусы. Людей, по словам узурпатора, тоже взяли в плен.

"Я предупреждал украинцев, что мы вынуждены будем провести специальную операцию по освобождению этих людей. Мы такую спецоперацию провели. И всех наших людей освободили", — добавил Лукашенко.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Республика Беларусь активно используется РФ, как плацдарм для наступления и обстрелов. Например, на прошлой неделе за одни сутки из РБ по нашей стране было выпущено 20 ракет.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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