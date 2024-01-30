По данным наблюдателей, всего было совершено четыре грузовых рейса подряд.

В начале января Китай доставил в Беларусь груз военного назначения, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что китайская авиакомпания Air China Cargo совершила четыре грузовых рейса подряд из Урумчи в Национальный аэропорт "Минск".

"Примечательно, что всякий раз самолет парковали на VIP-парковке, предназначенной для стоянки самолёта Лукашенко. Эта стоянка дает целый ряд преимуществ, включая возможность быстро разгрузиться и увезти груз избегая "лишних глаз", - говорится в сообщении.

По данным наблюдателей, рейсы состоялись 8, 9, 10 и 11 января.

"Борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Груз, вероятно, не проходил таможенную очистку и сразу покинул аэропорт, т.к. вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом", - сообщает мониторинговая группа.

Что же конкретно привезли четырьмя бортами, пока неизвестно, но все указывает на то, что это груз военного назначения, уверены наблюдатели.

Лукашенко и Путин встретились - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 28 января на встрече с российским президентом Владимиром Путиным Лукашенко пожаловался, что Украина и страны Балтии ищут лучшей жизни "за морями", хотя вместо этого могли бы работать с РФ.

"Думаю, они вернутся к нам. Деваться некуда", - заявил Лукашенко.

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