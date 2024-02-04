Лукашенко нашел занятие ЧВК "Вагнер" в интересах Путина, утверждают британские разведчики.

Британия выяснила, что наемникам ЧВК "Вагнер" живется у Лукашенко, как собакам на привязи: лидер Беларуси навряд ли внедрит их в силовые структуры, но вынужден держать у себя из-за Путина.

На данный момент основное занятие "вагнеровцев" в Беларуси заключается в инструктаже местных военных, считают британские разведчики.

"Вагнер" почти точно помогает обучать белорусских военных и силовиков", - утверждают они.

Можно говорить о группировке в менее тысячи человек, хотя после июня 2023 года в Беларуси фиксировали порядка 8 тысяч наемников, говорится в отчете Минобороны Британии.

Аналитики склоняются к варианту, что Лукашенко и в дальнейшем будет удерживать "вагнеровецев" на своей территории, так как это играет на руку российскому лидеру Путину. За счет этого Россия вынуждает украинскую армию удерживать дополнительные силы на границе.

В то же время там усомнились, что Лукашенко пойдет на какое-либо расширение деятельности ЧВК "Вагнер". Вероятно, их занятия в Беларуси так и будут "инструктажными".

Буданов говорит - четких доказательств смерти Пригожина нет

Глава украинской разведки Кирил Буданов утверждает: на данный момент нет четких доказательств, что Евгений Пригожин летом 2023 года разбился на самолете в Тверской области (борт упал 23 августа, никто не выжил).

Буданов говорит, это не значит, что Пригожин жив, но и о его 100-процентной смерти говорить сложно. Отметим, что в России главаря ЧВК "Вагнер" официально похоронили. После его "смерти", которой предшествовал бунт, часть "вагнеровцев" Россия перевела в Беларусь.

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