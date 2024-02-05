Согласно документу, белорусские военнослужащие имеют право применять огнестрельное оружие против граждан и не несут за это ответственности.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил военным страны применять против граждан огнестрельное и боевое оружие, а также спецсредства. Об этом говорится в соответствующем указе белорусского диктатора.

Согласно документу, отныне военнослужащие имеют право применять физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, оружие с учетом обстановки, характера преступления, административного правонарушения и виновного лица в соответствии с требованиями общевоенных уставов.

При этом лицу, в отношении которого могут быть применены "физическая сила, специальные средства, боевая и спецтехника", необходимо разъяснить, что это возможно, и дать время для "выполнения требований законодательства". Исключением являются случаи, когда "промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего или других граждан или может привести к другим тяжелым последствиям".

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Ранее белорусское законодательство предусматривало, что применение военнослужащими физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники вследствие превышения власти влечет за собой ответственность, установленную правовыми актами.

Добавим, что в прошлом месяце Лукашенко внес изменения в закон об органах госбезопасности. Нововведения позволили использовать оружие против женщин, детей и людей с ограниченными возможностями в "случаях вооруженного сопротивления, вооруженного или группового нападения или других действий, угрожающих жизни или здоровью людей". До этого это разрешалось только в случае вооруженного нападения.

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