"Если ты мужик - не лезь к другой женщине": Лукашенко удивил новыми советами по профилактике коронавируса (видео)

Белорусский президент советует дышать свежим воздухом, кататься на велосипеде и "не лезть к другим женщинам".

Президент Беларуси Александр Лукашенко, ранее неоднократно критиковавший мероприятия, вводимые в мире для борьбы с коронавирусом, дал новые советы для профилактики заболевания.

Об этом он заявил журналистам в среду, о чем свидетельствует соответствующее видео в Youtube.

"Главное - чтобы мы вели себя так, как сейчас ведем. Люди понимают, что сегодня - если ты уже целовался с кем-то - то целуйся дальше. Не лезь, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье - останься в семье. Выйди на улицу, на велосипеде катайся, продышись хорошенько, чтобы легкие заработали как следует", - сказал белорусский президент.

Лукашенко напомнил, что коронавирус - это болезнь легких, поэтому важно давать им нагрузку. "А когда ты сидишь все время дома, опустив руки, сопли развесивши, кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки - какой ты будешь здоровый человек?", - пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в стране и анонсировал президентские выборы в Беларуси до конца лета.

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