"Я не парюсь": Лукашенко заявил, что обстановка с пневмонией важнее, чем с COVID-19
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо «парится» по поводу зараженных COVID-19 в стране.
Такое заявление он сделал во время совещания, сообщает телеканал ОНТ.
Читайте такжеВ ситуации с коронавирусом Китай сделал "ужасную ошибку" и пытался ее скрыть - ТрампПо его словам, обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом.
«Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши «простыни», которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных», – заявил Лукашенко.
Он пояснил, что чем больше тестируют людей, тем больше получают зараженных.
«Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация», – отметил президент.
При этом Лукашенко добавил, что обращать внимание нужно на пневмонии. Ведь в Беларуси наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года – на 40-50 человек за 4 месяца.
Ранее УНИАН сообщал, как Лукашенко заявил, что парад на 9 мая из-за коронавируса не будет отменен.
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