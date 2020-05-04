"С датой определимся": Лукашенко анонсировал выборы президента Беларуси до конца лета
В Беларуси, несмотря на коронавирус, отменять президентские выборы не будут, их дата будет определена в ближайшее время.
Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе видеоконференции с молдавским коллегой Игорем Додоном, пишет "Белта".
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"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко.
Как сообщал УНИАН, на днях Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в стране.
В настоящее время в Беларуси подтверждены почти 17,5 тысяч заражений коронавирусом, 102 человека умерли, а более 3,2 тысячи выздоровели.
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