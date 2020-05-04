"С датой определимся": Лукашенко анонсировал выборы президента Беларуси до конца лета

Число заболевших коронавирусом в Беларуси превышает 17 тысяч, более сотни человек умерли.

В Беларуси, несмотря на коронавирус, отменять президентские выборы не будут, их дата будет определена в ближайшее время.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе видеоконференции с молдавским коллегой Игорем Додоном, пишет "Белта".

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"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - заявил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, на днях Лукашенко заявил, что он не особо "парится" по поводу зараженных COVID-19 в стране.

В настоящее время в Беларуси подтверждены почти 17,5 тысяч заражений коронавирусом, 102 человека умерли, а более 3,2 тысячи выздоровели.

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