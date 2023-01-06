Самопровозглашенному лидеру РБ рассказывали о завершении слаживания частей объединенной группировки войск.

Диктатор Александр Лукашенко посетил российские войска, которые размещены в Беларуси. Он выслушал доклад о боевом слаживании совместной группировки войск РФ и РБ.

Как сообщило государственное беларусское агентство БЕЛТА, самопровозглашенный лидер приехал на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. Именно здесь располагаются российские военнослужащие из региональной группировки двух стран. Лукашенко выслушал от российских оккупантов доклад о боевом слаживании частей и соединений двух государств.

Представитель рашистов рассказал о совместных тренировках солдат РФ и РБ. Учения провели подразделения ПВО, мотострелковые, танковые и специальные войска.

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"На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по назначению", — заявил офицер РФ.

Лукашенко на это ответил, что они "делают общее дело". Диктатор также осмотрел расположение военнослужащих ВС РФ, пообщался с солдатами и офицерами.

Российские войска в Беларуси: последняя информация

На территории РБ располагается авиация РФ, в частности, ДРЛО А-50У и МиГ-31К с ракетами типа "Кинжал" на борту. Их взлеты постоянно сопровождаются объявлением воздушной тревоги по всей Украине.

В пятницу, 6 января, Россия перебросила в Беларусь новый эшелон из 50 единиц военной техники. Он включает грузовики, бензовозы и зенитные установки. На технике замечен символ Z, который используется оккупантами с момента полномасштабного вторжения в Украину.

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