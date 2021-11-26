Глава МИД Латвии считает, что в Беларуси может быть до 20 тысяч мигрантов

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о тысячах нелегальных мигрантов в Беларуси. Он считает, что даже Александр Лукашенко может не знать их точного количества.

Об этом сообщает местное издание tvnet.lv.

По словам дипломата, в Беларуси может быть от 7 тысяч до 20 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, но точная информация недоступна.

"Из информации, предоставленной самим режимом, мы знаем, что их около 7 тысяч, но необходимо учитывать, что сам Лукашенко может не знать этих цифр", - заявил Ринкевичс.

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С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Они призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства из-за поощрения иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Чтобы предотвратить наплыв вероятно нелегальных мигрантов, балтийские государства значительно укрепили безопасность своих границ. В частности Литва начала строительство заграждения на границе с Беларусью. Также Литва впервые в истории страны после восстановления независимости ввела режим чрезвычайного положения на части территории из-за критической ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

Между тем Польша повысила боевую готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. Правительство Польши обвиняет Лукашенко в организованной доставке беженцев из кризисных регионов к внешней границе Евросоюза. Относительно Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Европейский Союз обвиняет белорусского правителя в том, что он позволяет ввозить мигрантов из кризисных регионов в Беларусь, а затем контрабандным путем пытаться переправлять их в Польшу, Литву и Латвию. Поэтому, Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов как инструмента против стран блока.

В белорусском лагере для мигрантов зафиксирована вспышка COVID-19. Около 100 мигрантов были госпитализированы из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в частности, с тяжелой формой коронавируса.

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Автор: Анастасия Горбачева