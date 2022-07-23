Лукашенко заявил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях".

Беларуский диктатор Александр Лукашенко активно продвигает Украине новые "Минские договоренности" на выгодных России условиях.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Эксперты обращают внимание на недавнее интервью диктатора французской прессе, во время которого он фактически поддержал агрессию Путина и заявил, что сотрудничает с террористическими режимами "ЛДНР".

Главной целью этого интервью стало продвижение нарратива "Минск-3", отметили аналитики. В частности, Лукашенко заявил, что именно сейчас "особый момент", когда можно завершить войну на "приемлемых условиях", и призвал Украину сесть за стол переговоров.

"Россия истощена в военном и экономическом плане и не способна удерживать захваченные территории. Поэтому очевидно, что любой договор между Украиной и РФ вроде "Минска-3" - это отложенная война, которая принесет намного больше жертв и рисков для существования нашего государства", - объясняют эксперты.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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