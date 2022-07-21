Однако формально "признавать" марионеточные квазиреспублики Лукашенко не спешит.

Александр Лукашенко признался, что его режим сотрудничает с подконтрольными России террористическими группировками в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму.

Об этом пишет беларуское пропагандистское издание Белта.

Диктатор заявил, что Беларусь признает террористов "ЛДНР" и Крым, если в этом будет "смысл" и "потребность".

"Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю. Мы фактически с ними (российскими боевиками - УНИАН) сотрудничаем. Я буду помогать Луганску и Донецку. Крыму буду помогать. Мы с ними сотрудничаем, мы этого не прячем", - сказал он.

Он добавил, что Беларусь "де-факто признала, что есть Крым, Луганск и Донецк (террористические группировки "ЛДНР" - УНИАН): "Потому что мы с ними сотрудничаем".

"Надо - признаю ("ЛДНР" и аннексию Крыма - УНИАН) указом Президента. Если это нужно будет. Но сейчас это ничего не даст дополнительно", - ответил Лукашенко.

При этом он уточнил, что военное участие Беларуси в войне на стороне России "не нужно сейчас".

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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