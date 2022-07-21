Лукашенко пожаловался, что украинцы ущемляют Путина.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко настаивает, что именно Украина должна закончить войну на "приемлемых" для обеих сторон условиях.

Об этом он заявил в интервью французской прессе, цитируют местные пропагандисты.

При этом, по логике друга Путина, для обеспечения безопасности Украине не надо РСЗО с ракетами дальностью до 300 км.

Если Украина не будет размещать у себя вооружение, которое, по мнению диктатора, якобы может угрожать России, страна-агрессор даст Киеву "гарантии безопасности".

На вопрос журналиста о судьбе Херсона, Луганска. Донецка Лукашенко ответил: "Слушайте, это даже не обсуждается. Это можно было говорить в феврале-марте месяце об этом".

Лукашенко добавил, что в украинских регионах якобы живут "русские люди, которых украинцы гнобили".

Пытаясь объяснить причины нападения России на Украину, беларуский диктатор пожаловался, что украинцы "оскорбляли президента Путина".

"Что вы творите против Путина? Зачем вы его демонизируете? Зачем оскорбляете? То есть, это тоже хороший фон. Может, это не причина для "операции" (войны - УНИАН), но фон нехороший", - сказал Лукашенко.

Война в Украине: актуальные данные

Русские войска по-прежнему сосредоточили усилия на захвате Донбасса.

Враг штурмует район Ивано-Дарьевки Донецкой области, а также Углегорскую ТЭС, чтобы продвинуться в Краматорск и Славянск.

В Пентагоне, в свою очередь, констатировали, что, несмотря на большие потери, которая РФ понесла в боях за регион, ВС России за 90 дней продвинулись только до 16 км. Это, отметил генерал Милли, является не очень большим продвижением.

По мнению экспертов из Института изучения войны, россияне теряют наступательную боевую мощь в локальных боях за относительно неважные населенные пункты.

Так, ВС РФ до сих пор не взяли Северск после захвата Лисичанска. Кроме того, российская армия не смогла начать атаку на Бахмут.

Ожидается, что нынешнее наступление оккупантов достигнет своей кульминации в ближайшие недели.

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