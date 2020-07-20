В Беларуси прокомментировали информацию о госпитализации Лукашенко

Ранее неофициально сообщалось о госпитализации президента Беларуси с гипертоническим кризом.

Пресс-секретарь президента Беларуси опровергла информацию о госпитализации Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Не дождетесь", - коротко заявила Наталия Эйсмонт российскому изданию.

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Накануне в белорусских соцсетях сообщалось, что президент страны экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом. В частности, белорусский телеграм-канал "Баста" утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета, после встречи с российским премьером.

Лукашенко, Мишустин, а также главы правительств Казахстана и Киргизии принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко рассказал, почему в Беларуси задерживают его политических оппонентов.

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