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В Беларуси прокомментировали информацию о госпитализации Лукашенко

03:40, 20 июля 2020
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

"Не дождетесь", - коротко заявила Наталия Эйсмонт российскому изданию.

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Накануне в белорусских соцсетях сообщалось, что президент страны экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом. В частности, белорусский телеграм-канал "Баста" утверждал, что Лукашенко срочно госпитализировали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета, после встречи с российским премьером.

Лукашенко, Мишустин, а также главы правительств Казахстана и Киргизии принимали участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко рассказал, почему в Беларуси задерживают его политических оппонентов.

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