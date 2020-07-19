Лукашенко рассказал, почему в Беларуси задерживают его политических оппонентов

Он заверил, что готов показать документы на задержанных иностранным экспертам.

Белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал массовые задержания своих политических оппонентов и потенциальных конкурентов на предстоящих выборах.

Как сообщает "Общенациональное телевидение Беларуси", об этом он заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Лукашенко отметил, что политики в задержаниях нет.

"Я не буду тут влезать в эти подробности. Просто хочу сказать: если вы думаете, что все, что вам по телевизору вот это показывают, следователи рассказывают, что это политический заказ, то мне с вами не о чем вообще говорить. Нет никакого политического заказа! Нет никакого страха и опасности в них. Но вор должен сидеть в тюрьме. Ко всем одинаковое отношение", - заявил он.

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При этом президент Беларуси убежден, что задержанные, которых "уже под 30 человек", не станут узниками совести.

"Все дают показания. И этот уже зарыдал. Когда не зарегистрировали, зарыдал и начал показания давать. Поэтому узниками совести не будут. И вчера я приказал следователям и Комитету госбезопасности, прокуратуре подготовить все материалы для того, чтобы сюда прибыли специалисты Интерпола, США, Польши и России. И мы им покажем эти документы", - заверил Лукашенко.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко хочет запретить избираться в президенты тем, кто "пороха не нюхал".

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