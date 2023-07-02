Нападавший выбил окна в здании и оставил надписи.

В Нидерландах в ночь на 2 июля напали на посольство Беларуси. Правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого.

Издание omroepwest пишет, что в здании на улице Грут Хертогиннелаан в Гааге выбили окна, а также оставлены надписи: "Лука - террорист". Некоторые надписи оставлены на русском языке: "Живе Беларусь".

Полиция оцепила место происшествия и проводит расследование. Подозреваемого задержали – им оказался 31-летний мужчина.

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Депутат от D66 Сьорд Сьордсма осудил нападение на дипломатическое ведомство.

"Как бы справедливо вы ни гневались на режим Беларуси, России или других стран, не нападайте на их посольства или резиденции", – написал политик в Twitter.

По его словам, это усугубляет ситуацию для дипломатов Нидерландов за рубежом.

"Вы никому не помогаете и делаете наших дипломатов в этих странах более уязвимыми", – подытожил Сьордсма.

Позиция Беларуси по войне в Украине - главные новости

Официальный Минск сотрудничает с Российской Федерацией. В 2022 году российские войска вошли в Украину через Беларусь, из-за чего страна попала под новые санкции со стороны Европейского союза.

Верховная Рада приняла президентский Закон о прекращении действия Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов.

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