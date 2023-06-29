Сотрудничество с Беларусью в оборонной и сфере безопасности "не усматривается целесообразным".

Верховная Рада Украины приняла президентский Закон о прекращении действия Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о взаимном обеспечении защиты государственных секретов (№0197). За это решение проголосовали 279 народных депутатов.

Речь идет о соглашении, ратифицированном законом Украины от 19 октября 2005 года. Соответствующим соглашением, в частности предусматривалось, что стороны с целью обеспечения защиты полученных ими государственных секретов применяют меры защиты, осуществляемые ими в отношении собственных государственных секретов соответствующей степени секретности и их носителей.

Стороны обеспечивают на своей территории проведение необходимых инспекционных проверок соблюдения правил защиты государственных секретов.

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Также стороны передают третьей стороне госсекреты только по письменному согласию стороны, которая их предоставила.

Уполномоченными органами по реализации этого соглашения были Служба безопасности Украины и Комитет государственной безопасности Беларуси.

В пояснительной записке к соответствующему проекту отмечается, что учитывая полномасштабную военную агрессию России против Украины, в условиях которой Беларусь поддержала страну-агрессора, а также факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси, сотрудничество с этой страной в оборонной и сфере безопасности не усматривается целесообразным.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Разрыв соглашений между Украиной и Беларусью

В апреле Верховная Рада поддержала прекращение действия соглашения Украины с Республикой Беларусь о сотрудничестве в области технической защиты информации.

Она определяла юридические и организационные основы обеспечения технической защиты информации, проведения консультаций и обмена опытом по совершенствованию обеспечения технической защиты информации, а также осуществления сотрудничества в области разработки и использования нормативно-правовых актов в области технической защиты информации, предоставления услуг по вопросам контроля за состоянием технической защиты информации.

В октябре 2022 года Кабинет министров согласовал прекращение действия соглашения с Беларусью об избежании двойного налогообложения и предотвращение уклонения от налогов. В правительстве отметили, что разрыв договора ускорит сворачивание экономических и финансовых связей с Беларусью как государством-союзником России в полномасштабной войне против Украины.