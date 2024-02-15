Министра обороны США выписали из больницы после операции из-за рака простаты.

Глава Минобороны США Ллойд Остин возвращается к работе в Пентагоне после проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Остин вернулся к работе в четверг "после короткой работы дома, чтобы восстановиться после последней госпитализации".

"Остина выписали из больницы во вторник после процедуры, связанной с проблемой мочевого пузыря", - пишет издание.

СМИ пишет, что Остин лечился от проблемы с мочевым пузырем, которая "была решена с помощью нехирургических процедур". Врачи сказали, что проблема была связана с операцией по поводу рака предстательной железы.

Болезнь Ллойда Остина

Недавно глава Пентагона Ллойд Остин передал должностные обязанности своему заместителю. Министра обороны США вновь госпитализировали. По сообщению Пентагона - с симптомами, указывающими на острую проблему с мочевым пузырем.

Представитель ведомства Патрик Райдер отметил, что об осложнениях состояния здоровья министра немедленно сообщили Белый дом, Конгресс и Объединенный комитет начальников штабов. Остин отправился в госпиталь с секретными и несекретными средствами связи. И в конце концов передал должностные обязанности своей заместительнице Кэтлин Гикс.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Пентагона попал в больницу. Ллойд Остин был госпитализирован в Вашингтоне для лечения симптомов, указывающих на острую проблему с мочевым пузырем.

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