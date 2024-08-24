Литва намерена до завершения осени передать Украине более 5 тысяч дронов литовского производства.

Литва объявила о новом пакете военной помощи, который должен прибыть в Украину до начала сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Позиция Литвы такая же понятная, как и простая: Украина должна победить, Россия должна проиграть", - подчеркнула Шимоните.

В этой связи, премьер заверила, что Литва продолжит поддерживать Украину, чего бы эта победа не требовала.

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"На нашей встрече сегодня я проинформировала президента Зеленского, что новейший пакет военной поддержки от Литвы прибудет в Украину до начала сентября", - сказала Шимоните.

По ее словам, в него войдут системы ПВО ближнего радиуса действия, ракеты, оборудование для борьбы с дронами и другие виды оборудования, оружие и боеприпасы.

Вместе с тем, Литва дополнительно выделила 35 миллионов евро на закупку радаров и оборудования для разминирования для Украины.

"Мы надеемся, что до конца осени нам удастся также доставить более 5 тысяч дронов литовского производства", - подчеркнула Шимоните.

Она сообщила, что правительство Литвы обязалось ежегодно тратить по крайней мере 0,25% ВВП на оборонную помощь и помощь в сфере безопасности для Украины. При этом, ее правительство перевыполняет эти показатели.

Литва и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, литовская государственная энергетическая компания Ignitis Group передаст Украине критически важное оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. В компании подчеркнули, что оно поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру страны.

Также министр обороны Литвы Лауринас Кащюна прокомментировал боевые действия в Курской области РФ. По его словам, такая операция стала унижением российского диктатора Владимира Путина.

"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас украинцы заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", - подчеркнул он.

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