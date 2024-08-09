В эту партию войдут пушки, боеприпасы, БпЛА и другое оружие.

Литва передаст Украине новую партию военной помощи, в которую войдут, в частности системы ПВО малой дальности, бронемашины и средства борьбы с дронами. Об этом информирует пресс-служба Минобороны страны.

Там заявили, что готовят еще один "значительный" пакет военной помощи для Украины, который поступит в августе.

"Мы помогали, помогаем и будем помогать Украине в борьбе с агрессором. Вскоре Литва передаст Украине критически необходимые системы противовоздушной обороны малой дальности как вклад в коалицию по противовоздушной и противоракетной обороне во главе с Германией, США и Францией, частью которой является Литва. Мы также будем передавать больше оборудования, систем и вооружения, необходимых на поле боя на ежедневной основе. Наша помощь - это инвестиция в нашу собственную безопасность", - подчеркнул министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас. Видео дня

В пресс-службе отметили, что в целом Литва передаст Украине 14 единиц бронетранспортеров М113, зенитно-ракетные комплексы малой дальности с ракетами, системы глушения БпЛА, одиночные глушители беспилотников, тактический прицеп, 20-тонные телескопические погрузчики, квадроциклы с запасными частями, колесные погрузчики, пушки, боеприпасы, дымовые шашки, оружейные аксессуары и запчасти.

В Минобороны Литвы напомнили, что страна в этом году поставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры М577 и М113, оборудование для глушения беспилотников, боеприпасы для безоткатных винтовок Carl Gustaf, систему дальнего интеллектуального инициирования RISE-1, разобранный самолет L-39ZA Albatros и другую помощь.

"На сегодняшний день общая помощь Литвы Украине достигла миллиарда евро, а военная помощь составляет более 641 миллиона евро", - добавили в сообщении.

Литва и Украина - последние новости

Как писал УНИАН, литовская государственная энергетическая компания Ignitis Group передаст Украине критически важное оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. В компании отмечают, что оно поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру страны.

Также сообщалось, что по просьбе Украины Литва прекратила бесплатное обучение для украинских студентов. Таким образом правительство Литвы больше не будет покрывать расходы на обучение для украинских беженцев в высших учебных заведениях страны.

"Это желание украинской стороны. В Украине есть высшие учебные заведения, и на данный момент нет необходимости переносить обучение в другое место", - добавили в министерстве образования Литвы.

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