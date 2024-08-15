В Минобороны Литвы назвали рейд ВСУ в Курскую область 'явным унижением Путина'

Глава ведомства заявил, что украинцы решили "сыграть интересно".

Операция украинских сил в Курской области является унижением российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, передает LRT.

"Так называемые оборонительные линии, судя по всему, даже не были спроектированы, установлены так, как они должны были быть спроектированы. Сейчас украинцы заняли столько территории, сколько смогли взять в прошлогоднем контрнаступлении", - отметил Кащюнас.

Самым главным результатом операции в Курской области стало поднятие боевого духа украинцев на фоне разговоров о возможных "мирных переговорах" с Москвой, заметил литовский министр.

Видео дня

"Украинцы решили сыграть интересно, они укрепляют свои позиции, и если им удастся сохранить контроль над этой территорией или контроль над центрами определенной территории, это очень сильно увеличивает их переговорную силу", - добавил он.

Операция в Курске - последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 и 14 августа ВСУ продвинулись в Курской области РФ. Украинцы имели значительные территориальные успехи вблизи ряда населенных пунктов. В то же время россияне роют окопы и боятся, что ВСУ расширят прорыв.

В среду, 13 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских сил находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверен, что эффективность решения ВСУ зайти в Курскую область очевидна. По его словам, глобальный смысл этой операции - "показать несостоятельность России с военной точки зрения, с точки зрения готовности быстро реагировать на кризисные ситуации, с точки зрения контроля над внутренним пространством".

Вас также могут заинтересовать новости: