В пакет помощи входит более 300 единиц самого важного оборудования.

Литовская государственная энергетическая компания Ignitis Group передаст Украине критически важное оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3.

На сайте компании сообщается, что оно поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру страны. Официальная передача назначена на 15 июля. Договор подписан с ОАО "Хмельницкоблэнерго", назначенным ответственным за прием и распределение гуманитарной помощи для энергетического сектора.

"Мы не случайно выбрали для передачи оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает требованиям оператора системы передачи", - отметил гендиректор Аста Сунгайлене. Видео дня

Вильнюсская ТЭЦ-3

Дейятельность этой теплоэлектроцентрали была прекращена еще в 2015 году. Причиной послужило то, что расходы на эксплуатацию были слишком высоки, а ее агрегаты не оказывали существенного влияния на стабильность энергосистемы.

В Ignitis Group отметили, что им удалось сохранить оборудование ТЭЦ общей тепловой и электрической мощностью почти 1 000 МВт. Она более 30 лет обеспечивала теплом около половины города.

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