На фоне обострения отношений с Россией литовские власти ожидают военной помощи от стран НАТО.

Власти Литвы на фоне обострение конфликта вокруг Украины намерены обратиться к администрации США с просьбой разместить своих солдат в стране на постоянной основе.

Об этом сообщает DW.

"Конечно, мы будем говорить об этом с США, чтобы убедиться, что солдаты, которые размещены на ротационной основе, останутся в Литве навсегда", - заявил на пресс-конференции в среду, 9 февраля, литовский президент Гитанас Науседа.

По его словам, это стало бы лучшей мерой для укрепления безопасности и сдерживания, которую НАТО могла бы принять не только для Литвы, но и для всего региона.

С 2019 года США размещают в Литве около 500 солдат, включая технику. Боевые группы сменяют друг друга по ротации.

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Напомним, ранее Румыния заявила о готовности принять на своей территории больше сил НАТО, чем дислоцировано на сегодня.

24 января Министерство обороны США заявило о приведении около 8,5 тыс. американских военнослужащих в состояние повышенной боевой готовности, ожидая приказа о развертывании на восточном фланге НАТО в случае вторжения России в Украину. Франция также предложила направить дополнительные войска в случае необходимости.