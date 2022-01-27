Президент страны Клаус Йоханнис заявил, что обсуждает этот вопрос с США и Францией.

Румыния готова принять на своей территории больше сил НАТО чем дислоцировано на сегодня.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Голос Америки.

Еще 24 января Министерство обороны США заявило о приведении около 8,5 тыс. американских военнослужащих в состояние повышенной боевой готовности, ожидая приказа о развертывании на восточном фланге НАТО в случае вторжения России в Украину. Франция также предложила направить дополнительные войска в случае необходимости.

"Я постоянно говорю, что мы готовы принять увеличенное присутствие союзников на нашей территории. После заявлений, сделанных Соединенными Штатами и Францией, мы ведем обсуждение с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия", – сказал Йоханнис.

Он выступил с комментариями после заседания Высшего совета национальной обороны Румынии, посвященного проблемам безопасности на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Президент отметил, что дипломатические переговоры являются ключом к деэскалации.

По словам Йоханниса, Высший совет национальной обороны оценил потенциальное влияние конфликта на бизнес, энергетический и банковский секторы.

В Румынии, которая является членом НАТО с 2004 года, базируются многонациональные сухопутные силы Альянса численностью до 4 тыс. человек. На базах в Румынии и Болгарии также размещены американские военнослужащие.

"Нынешний кризис лишний раз доказывает, что… укрепление присутствия союзных сил на восточном фланге, в том числе в нашей стране, очень важно. Меры, которые НАТО до сих пор принимало для усиления своего военного присутствия на восточном фланге, являются исключительно оборонительным ответом на растущие вызовы в сфере безопасности в регионе", – отметил Йоханнис.

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Усиление НАТО восточном фланге

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что страны-члены НАТО приводят силы в режим боевой готовности и присылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления сил на восточном рубеже Альянса в Европе, поскольку Россия продолжает военное наращивание в Украине и возле ее границ.

Также в НАТО изучают возможность создания боевых групп в юго-восточной части Альянса, в частности в Болгарии, Румынии и Турции.

Сегодня, 26 января, шесть американских истребителей F-15 прибыли на авиабазу в Эстонии, где они пробудут полторы недели в рамках укрепления восточного фланга НАТО на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Эстония, Латвия и Литва не используют истребители и полагаются на помощь НАТО для охраны своего воздушного пространства.

Ранее Альянс объявил, что Дания 27 января отправит четыре истребителя F-16 на литовскую авиабазу в Шяуляе.

Испания отправляет корабли на помощь ВМС других стран НАТО и рассматривает возможность направления реактивных истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность направить силы в Румынию под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят два самолета-истребителя F-35 в Болгарию, а также приводят в режим готовности корабль и сухопутные подразделения для Сил реагирования НАТО.

В свою очередь США заявили, что рассматривают вопрос усиления своего военного присутствия в восточной части Альянса.