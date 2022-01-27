Румыния готова разместить у себя дополнительные силы НАТО / фото ua.depositphotos.com

Румыния готова принять на своей территории больше сил НАТО чем дислоцировано на сегодня.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Голос Америки.

Еще 24 января Министерство обороны США заявило о приведении около 8,5 тыс. американских военнослужащих в состояние повышенной боевой готовности, ожидая приказа о развертывании на восточном фланге НАТО в случае вторжения России в Украину. Франция также предложила направить дополнительные войска в случае необходимости.

"Я постоянно говорю, что мы готовы принять увеличенное присутствие союзников на нашей территории. После заявлений, сделанных Соединенными Штатами и Францией, мы ведем обсуждение с двумя союзниками, чтобы определить конкретные способы реализации их военного присутствия", – сказал Йоханнис.

Он выступил с комментариями после заседания Высшего совета национальной обороны Румынии, посвященного проблемам безопасности на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Президент отметил, что дипломатические переговоры являются ключом к деэскалации.

По словам Йоханниса, Высший совет национальной обороны оценил потенциальное влияние конфликта на бизнес, энергетический и банковский секторы.

В Румынии, которая является членом НАТО с 2004 года, базируются многонациональные сухопутные силы Альянса численностью до 4 тыс. человек. На базах в Румынии и Болгарии также размещены американские военнослужащие.

"Нынешний кризис лишний раз доказывает, что… укрепление присутствия союзных сил на восточном фланге, в том числе в нашей стране, очень важно. Меры, которые НАТО до сих пор принимало для усиления своего военного присутствия на восточном фланге, являются исключительно оборонительным ответом на растущие вызовы в сфере безопасности в регионе", – отметил Йоханнис.

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Усиление НАТО восточном фланге

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что страны-члены НАТО приводят силы в режим боевой готовности и присылают дополнительные корабли и реактивные истребители с целью усиления сил на восточном рубеже Альянса в Европе, поскольку Россия продолжает военное наращивание в Украине и возле ее границ.

Также в НАТО изучают возможность создания боевых групп в юго-восточной части Альянса, в частности в Болгарии, Румынии и Турции.

Сегодня, 26 января, шесть американских истребителей F-15 прибыли на авиабазу в Эстонии, где они пробудут полторы недели в рамках укрепления восточного фланга НАТО на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией. Эстония, Латвия и Литва не используют истребители и полагаются на помощь НАТО для охраны своего воздушного пространства.

Ранее Альянс объявил, что Дания 27 января отправит четыре истребителя F-16 на литовскую авиабазу в Шяуляе.

Испания отправляет корабли на помощь ВМС других стран НАТО и рассматривает возможность направления реактивных истребителей в Болгарию.

Франция выразила готовность направить силы в Румынию под командованием НАТО.

Нидерланды с апреля направят два самолета-истребителя F-35 в Болгарию, а также приводят в режим готовности корабль и сухопутные подразделения для Сил реагирования НАТО.

В свою очередь США заявили, что рассматривают вопрос усиления своего военного присутствия в восточной части Альянса.