Иностранные компании, окончательно ушедшие из РФ, обеспечивали работой более 307 тыс. человек.

Лишь 6% международного бизнеса, представленного на российском рынке к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину, окончательно свернули свою деятельность в России.

Об этом говорится в еженедельном мониторинга аналитического центра при Киевской школе экономики (KSE Institute) по влиянию выхода иностранных компаний на экономику РФ.

"По состоянию на 29 января 179 (или 6%) иностранных компаний ушли из России. За последнюю неделю к категории "вышли" добавилось 2 компании. Сейчас 1 тыс. 159 (38%) международных бизнесов свернули российские операции и выходят. В то же время 491 компания, или 16%, сократила текущие операции и продолжает выжидать. Еще 1 тыс. 218 (40%) иностранных предприятий продолжают работать в РФ без изменений", - сказано в сообщении.

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По подсчетам аналитиков, иностранные компании, окончательно ушедшие из РФ, обеспечивали работой по меньшей мере 307,6 тыс. человек (22,1% персонала международных компаний, представленных в России), их годовой доход составлял 42,1 млрд долл., капитал компаний оценивался в 34,4 млрд долл., а стоимость активов достигала 37,1 млрд долл. В 2021 году они оплатили 3,3 млрд долл. налогов, что равно 13,4% от общей суммы налогов, уплаченных иностранным бизнесом в российские бюджеты всех уровней.

Отмечается, что в последний довоенный год товарооборот между РФ и Польшей составлял 22,5 млрд долл. По подсчетам KSE Institute, 2 из 50 (4%) польских компаний завершили продажу своих акций и окончательно ушли из РФ. 64% компаний из Польши приостановили свою деятельность и находятся в процессе выхода. Еще 24% – ждут, ограничив деятельность. И лишь 8% все еще остаются в РФ. Вышедшие компании генерировали около 43% выручки польских компаний на российском рынке.

"Окончательно ушли из РФ разработчик одежды LPP и производитель замороженной продукции Hortex. Сворачивают свою деятельность в России, в частности, польская сеть магазинов и нефтяной концерн Orlen. При этом пока что выжидают такие компании, как производитель упаковок для напитков Canpack и фармацевтический завод Polpharma, который производит лекарства для кардиологии, гастроэнтерологии и неврологии", - сообщили аналитики.

Последствия войны в Украине для России

Как сообщал УНИАН, вторжение российских войск в Украину в феврале 2022 года привело к падению российских акций - на конец 2022 года они упали в цене ниже, чем другие ценные бумаги во всем мире.

После вторжения России в Украину агентство S&P понизило кредитный рейтинг РФ с ВВ + до ССС-. 8 марта 2022 года S & P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила держателям облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отвергла экономику России на четыре года.

29 сентября в The Insider сообщили, что Россия на грани полного исчерпание финансовых резервов.

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