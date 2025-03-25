Также Служба безопасности продолжает борьбу внутри страны против российской агентуры.

С начала полномасштабного вторжения СБУ провела немало уникальных операций по ликвидации военных преступников и предателей Украины.

Как стало известно УНИАН из личных источников, за три года войны Служба безопасности ликвидировала:

генерала, начальника войск радиационной и химзащиты России Игоря Кириллова;

руководителя штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота России, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет Валерия Транковского;

экс-нардепа-предателя Илью Киву;

боевика и пропагандиста Владлена Татарского.

Также СБУ продолжает борьбу внутри страны против российской агентуры и государственных изменников. За три года войны Служба безопасности Украины открыла более 3,5 тыс. уголовных производств по госизмене. А также еще 8,7 тыс. производств по фактам коллаборационистской деятельности и пособничества государству-агрессору.

Видео дня

Операции СБУ: важные новости

Накануне в Киеве СБУ задержала двух агентов российского ГРУ, которые готовили серию атак по энергетическим объектам Украины. Отмечалось, что агенты выезжали на места расположения этих объектов, после чего передавали данные о них России.

В марте 2025 года РФ взорвала двух собственных агентов в Ивано-Франковске, ими оказались парни 15 и 17 лет. По данным СБУ, ребята получили указания от России относительно того, как создать самодельное взрывное устройство. По дороге к объекту, где ребята должны были установить взрывчатку, российская спецслужба активировала бомбу в их пакете.