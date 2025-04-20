Это уже третья за неделю станция помех из состава российского комплекса РЭБ РБ-301Б "Борисоглебск-2", которую уничтожили украинцы.

Украинские операторы FPV-дронов уничтожили уже третью за неделю станцию помех из состава российского комплекса РЭБ РБ-301Б "Борисоглебск-2". Видео с ликвидацией техники опубликовала пресс-служба подразделения "Списи Одіна".

Как пишет "Мілітарний", операторы FPV-дронов уничтожили станцию помех Р-934БМВ или Р-378БМВ, которые размещаются на самоходном гусеничном шасси МТ-ЛБу. Благодаря этому обеспечивается высокая подвижность и проходимость по пересеченной местности.

Отмечается, что станция помех была развернута в лесопосадке. Тем не менее украинские военные смогли обнаружить и уничтожить ее при помощи FPV-дрона. Второй беспилотник вылетел для контроля, а также поразил антенны РЭБ на мачте.

В издании напомнили, что это уже третья станция помех из состава комплекса "Борисоглебск-2", которую украинские операторы дронов уничтожили за неделю. До этого украинские бойцы 16 апреля уничтожили две российские станции помех на юге Украины.

В издании поделились, что главная задача РБ-301Б "Борисоглебск-2" заключается в обнаружении и подавлении различных каналов связи и других систем, которые используют радиосигналы.

В состав этого российского комплекса РЭБ входит аппаратура различных типов, которая предназначена для выполнения задач широкого спектра. Среди них - пункт управления Р-330КМВ со станциями помех Р-378БМВ, Р-330БМВ, Р-934БМВ и Р-325УМВ. Все средства комплекса размещаются на самоходных шасси МТ-ЛБу, добавили в издании.

Уничтожение российской техники - другие новости

Ранее украинские бойцы уничтожили на востоке 70-летние российские штурмовые машины ГАЗ-69. Оккупанты пытались осуществить штурм на таких машинах, однако не вся техника уцелела после украинских ударов.

Кроме того, украинские военные встретили колонну российских оккупантов настоящим роем дронов и уничтожили вражеский танк, который был защищен броней, из-за чего напоминал сарай "на колесах". Бои с оккупантами, которые разбежались по лесополосам, продолжались часами.

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