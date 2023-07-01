Сотрудникам, большинство из которых не имели трудовых договоров, пообещали выплатить зарплаты за июнь.

Российский бизнесмен и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин распустил медиахолдинг "Патриот", а совещание с руководителями изданий, входящих в него, он проводил лично "с утра до вечера с небольшими перерывами".

По данным издания The Bell, редакторам поручили "все [пустить] под нож", уничтожить "все следы присутствия" в интернете - не только сайты медиа, но и соцсети, телеграм-каналы, странички на "Яндекс-дзене" и чаты.

Сотрудникам, большинство из которых не имели трудовых договоров, пообещали выплатить зарплаты за июнь, о других компенсациях речи не шло.

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"Не доставайся же ты никому", - так собеседник The Bell, возглавлявший одно из изданий холдинга, описал позицию Пригожина, которую тот озвучил на совещании.

Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что на фоне информации о проблемах Пригожина, появилось множество интересантов забрать его медиаактивы, в том числе медиа-группу "Патриот".

Однако Пригожин, предвидя это, отдал команду не только полностью прекратить работу всей медиагруппы "Патриот", но и уничтожить оставшиеся ресурсы. Полностью, без возможности восстановления.

Что касается "Фабрики троллей", то по данным источника, переговоры уже идут с бывшим топ-менеджером Пригожина Михаилом Бурчиком, создававшим ее. По данным, Бурчик ушел из команды Пригожина еще в 2020 году. Но человек, создававший фабрику и много лет проработавший над самыми сложными медиа-проектами Пригожина, остается "в ресурсе".

Ликвидация пропагандистского медиахолдинга Пригожина

Евгений Пригожин 30 июня объявил о ликвидации своего пропагандистского медиахолдинга "Патриот". В Медиахолдинг Пригожина входили такие пропагандистские помойки, как РИА ФАН, "Народные новости", "Экономика сегодня" и многие другие издания. Роскомнадзор заблокировал сайты этих изданий. Кроме того, российские паблики сообщают, что соцсеть Пригожина ЯRus также закрыли.

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