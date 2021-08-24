США и их союзники спешат эвакуировать своих граждан и афганцев, которым может угрожать опасность.

Лидеры стран "Группы семи" 24 августа в режиме видеоконференции проводят экстренную встречу, посвященную ситуации в Афганистане, в частности вопросу эвакуации тех, кто хочет покинуть страну после того, как власть там захватил "Талибан".

Об этом сообщает Радио Свобода. Эвакуация аэропорта Кабула набрала обороты. США и их союзники спешат эвакуировать своих граждан и афганцев, которым может угрожать опасность. Масштабная операция сопровождается хаосом возле аэропорта, куда стекаются тысячи людей, которые хотят покинуть Афганистан.

23 августа Пентагон заявил, что за последние 24 часа через аэропорт Кабула эвакуировали около 17 тысяч человек, а всего с 14 августа - 37 тыс.

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Ожидается, что лидеры США, Великобритании, Италии, Франции, Германии, Канады и Японии обсудят вопросы эвакуации и, возможно, продления срока для вывода американских войск из Афганистана, который сейчас назначен на 31 августа.

"Нашей первоочередной задачей является завершение эвакуации наших граждан и тех афганцев, которые помогали нашим усилиям в течение последних 20 лет - но, несмотря на следующий этап, чрезвычайно важно, чтобы мы действовали вместе как международное сообщество и договорились о совместном подходе на долгосрочную перспективу", - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который сейчас председательствует в G7.

"Вот почему я созвал экстренное заседание "Группы семи" - для координации нашей реакции на кризис, для подтверждения нашей приверженности афганскому народу и для того, чтобы попросить наших международных партнеров помочь выполнить обязательства Великобритании - поддержать тех, кто в этом нуждается", - добавил он.

Великобритания, Франция и Германия настаивают на продлении конечного срока вывода военных после 31 августа, чтобы позволить завершить эвакуацию всех желающих.

Из-за кризиса президент США Джо Байден не исключил, что срок окончания эвакуации, 31 августа, все же может понадобиться перенести, если об этом попросят партнеры США.

"Талибан" накануне предупредил, что выступает против переноса, и пригрозил последствиями.

Ситуация в Афганистане

Боевики группировки "Талибан" 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабула, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над территорией страны. Президент Афганистана Ашраф Гани уехал из страны.

Автор: Леся Лещенко