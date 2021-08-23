Гитанас Науседа заявил, что необходимо усиливать международные усилия до того времени, пока Украина не вернет Крым в свой состав.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа заявляет, что надо работать над ужесточением санкций против РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Науседа заявил во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы" по деоккупации полуострова в Киеве.

"Сегодня мы надеемся на то, что у нас получится держать вопрос Крыма среди перечня главных вопросов международной повестки дня. Мы объединены представлением о том, что права крымчан должны быть восстановлены в соответствии с международным правом. Мы все остаемся преданными сторонниками украинской территориальной целостности и суверенитета. Мы будем работать над усилением санкций и международных усилий до тех пор, пока Украина не восстановит свой суверенитет над территорией Крыма", - подчеркнул Науседа.

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"Мы понимаем, что Россия продолжает оккупацию Крыма, систематически нарушает права человека", - сказал он.

Науседа заявил, что его страна никогда не признает аннексию Крыма.

"Для каждого литовца чрезвычайно понятно, что Крым - это неотделимая часть независимой Украины", - подчеркнул Науседа.

Как ранее сообщал УНИАН, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отмечает, что его страна никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Автор: Виталий Саенко