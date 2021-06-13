Лидеры стран "Большой семерки" выразили поддержку усилиям, призванным добиться справедливости и правосудия по делу сбитого в Иране украинского самолета.

Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выступили за привлечение к ответственности виновных в сбивании самолета "Международных авиалиний Украины".

Об этом говорится в коммюнике саммита лидеров G7, которые встретились на британском курорте Карбис-Бей в Корнуолле.

"Мы призываем Иран прекратить деятельность, связанную с баллистическими ракетами и нераспространением (оружия массового уничтожения - УНИАН), которая противоречит резолюции Совета безопасности ООН 2231 и другим соответствующим резолюциям, воздерживаться от дестабилизирующих действий и играть конструктивную роль в укреплении региональной стабильности и мира", - отмечается в коммюнике.

"Мы поддерживаем усилия, направленные на достижение открытости, ответственности и правосудия для жертв самолета рейса 752 "Международных авиалиний Украины", сбитого Ираном в январе 2020 года", - заявили лидеры G7.

Также они выразили глубокую обеспокоенность в связи с постоянными нарушениями прав человека и злоупотреблениями в Иране.

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Автор: Виталий Саенко