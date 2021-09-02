Талибы объявили имя нового правителя Афганистана / фото REUTERS

Представители группировки "Талибан" объявили верховного правителя Афганистана. Им стал лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде.

Об этом сообщает ТСН.

Талибы заверили, что консультации по формированию правительства вышли на финишную прямую.

В то же время в ООН заявили об надвигающемся продовольственном кризисе. Представители организации призвали международное сообщество оказать дополнительную помощь Афганистану. Правда, в стране по требованию талибов все гуманитарные миссии заблокированы. Группировка пытается получить полный контроль над страной.

Захват Афганистана талибами 

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудили подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.

18 августа в МИД ОАЭ сообщили, что Гани с семьей прибыл в страну.

Автор: Анастасия Горбачева