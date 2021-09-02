Талибы заверили, что консультации по формированию правительства почти завершены.

Представители группировки "Талибан" объявили верховного правителя Афганистана. Им стал лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде.

Об этом сообщает ТСН.

Талибы заверили, что консультации по формированию правительства вышли на финишную прямую.

В то же время в ООН заявили об надвигающемся продовольственном кризисе. Представители организации призвали международное сообщество оказать дополнительную помощь Афганистану. Правда, в стране по требованию талибов все гуманитарные миссии заблокированы. Группировка пытается получить полный контроль над страной.

Захват Афганистана талибами

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудили подготовку к смене власти.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.

18 августа в МИД ОАЭ сообщили, что Гани с семьей прибыл в страну.

Автор: Анастасия Горбачева