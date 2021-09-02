Представители группировки "Талибан" объявили верховного правителя Афганистана. Им стал лидер талибов Хайбатулла Ахундзаде.
Об этом сообщает ТСН.
Талибы заверили, что консультации по формированию правительства вышли на финишную прямую.
В то же время в ООН заявили об надвигающемся продовольственном кризисе. Представители организации призвали международное сообщество оказать дополнительную помощь Афганистану. Правда, в стране по требованию талибов все гуманитарные миссии заблокированы. Группировка пытается получить полный контроль над страной.
Захват Афганистана талибами
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они наступили на Кабул.
Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудили подготовку к смене власти.
15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.
17 августа вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя главой страны.
18 августа в МИД ОАЭ сообщили, что Гани с семьей прибыл в страну.