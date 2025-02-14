Катастрофа произошла из-за дружественного огня, утверждает издание.

Украина прошлым летом сбила свой истребитель F-16 из-за США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание пишет, что это был дружественный огонь из ЗРК Patriot, хотя Украина этого официально не сообщала.

Утверждается, что когда F-16 прибыли в Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной противовоздушной обороне отличать своего от врага.

"Для ситуационной осведомленности США и их европейские союзники используют тактическую сеть под названием Link 16, которая обеспечивает просмотр в реальном времени всех участников сети - самолетов, наземных подразделений, наземных средств противовоздушной обороны и командования и тому подобное. Такая видимость делает операции более безопасными для союзников и смертоносными для врага. Link 16 также уменьшает риски для пилотов, которые летят одновременно со шквалом вражеских ракет и беспилотников, гарантируя, что их наземные коллеги знают, где находятся их самолеты", - пишут журналисты.

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По их словам, на момент прибытия истребителей ни они, ни ЗРК страны не были оборудованы для использования Link 16.

"Первые ракетные комплексы Patriot прибыли в Украину в апреле 2023 года. Тогда Link 16 был изъят из Patriot, которые отправлялись в Украину, потому что никто не предполагал, что в ближайшем будущем Украина получит F-16", - добавили там.

Сбитие F-16 в Украине - что известно

29 августа стало известно, что один из украинских истребителей F-16 потерпел крушение во время массированного удара России 26 августа. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота.

Ранее украинская сторона сообщала, что во время отражения воздушного удара пилот Алексей Месь на F-16 сбил один дрон и три крылатые ракеты. Впоследствии Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал катастрофу истребителя F-16.

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