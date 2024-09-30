Такой суд может поставить под угрозу карьеру Марин Ле Пен.

Французский ультраправый кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и другие лидеры Национального объединения 30 сентября предстанут перед судом по обвинению в хищении денег Европейского парламента путем фиктивного трудоустройства, пишет The Guardian.

В Париже состоится суд над партией "Национальное объединение", девятью бывшими депутатами Европарламента вместе с Ле Пен и вице-президентом партии Луи Алио. Также на суде должны присутствовать пресс-секретарь Жюльен Одуль и четыре сотрудника "Национального объединения".

Первые сообщения о возможных злоупотреблениях поступили в 2015 году. В системе фиктивного трудоустройства в "Национальном объединении" были найдены контракты помощников парламентов, которые заключили между 2004 и 2016 годами. По словам прокуроров, помощники на самом деле работали только на партию за пределами парламента.

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"Многие из них не смогли описать свою повседневную работу, а некоторые никогда не встречались со своим якобы боссом-евродепутатом и не переступали порог здания парламента", - говорится в обвинении.

В The Guardian добавляют, что охранник, секретарь, руководитель аппарата Ле Пен и графический дизайнер были наняты под фальшивыми предлогами.

Из-за такого злоупотребления государственными средствами нарушителям грозит наказание в виде штрафа в размере 1 млн евро, 10 лет заключения и 10-летний запрет занимать государственные должности. В издании отметили, что это может стать фатальным для Марин Ле Пен, которая надеется стать президентом Франции в 2027 году.

Что известно о Марин Ле Пен

Марин Ле Пен является лидером ультраправой популистской политической партии "Национальное объединение". Эта политическая сила выступает против ЕС и сокращения количества новых иммигрантов.

Кроме того, партия известна своей пророссийской позицией и критикует санкции, которые Запад вводит против РФ. В 2014 году Ле Пен также предлагала федерализовать Украину, назвав Россию великой нацией и добавила, что США ведет холодную войну против РФ.

В то же время уже в 2022 году политик осудила полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Вторжением в Украину 24 февраля 2022 года Россия спровоцировала войну на пороге ЕС и геополитический кризис, который, несомненно, является самым драматичным за последние двадцать лет. Мы обязаны выразить наше уважение и поддержку украинскому народу, который подвергся нападению", - подчеркнула она во время своего выступления в парламенте Франции.

Выборы во Франции в 2024 году

Как сообщал УНИАН, 8 июля во Франции завершился второй тур парламентских выборов, который длился 6-7 июля. Первое место заняла партия "Новый народный фронт", на втором - президентская коалиция Эмманюэля Макрона "Вместе!", а третью строчку заняло ультраправое "Национальное объединение".

В то же время ультраправая партия "Национальное объединение", лидером которой является Марин Ле Пен, не получила ни одной важной должности в Национальной ассамблее после выборов в стране. После чего политик была возмущена и заявила, что это "позорный маневр".

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